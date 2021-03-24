В Україні з початку року зафіксували другий випадок захворювання на ботулізм. На Черкащині жінка отруїлася домашньою ковбасою і зараз перебуває у стані штучної коми.

Пацієнтка поскаржилася на симптоми через декілька днів після вживання продукту. У неї з’явилися розлади зору, порушення мовлення та розлади травлення. Жінку госпіталізували та перевели в реанімаційне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні через погіршення стану здоров’я.

Лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко розповів Фактам ICTV про головні симптоми ботулізму, його лікування та профілактику.

Що таке ботулізм та причини виникнення

Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’ясо та риба. Консервовані продукти, які погано вимили, неправильно або недостатньо термічно обробили, можуть викликати це захворювання. Навіть консерви, у яких все гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими. Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо).

Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.

Симптоми ботулізму

Симптоми залежать від кількості токсину, який потрапив до організму людини. Найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас прояви хвороби можуть виникнути і раніше – через 2 год., або значно пізніше – за 4 доби і більше.

– Існує легкий, середній та важкий перебіги хвороби. Легкий може минути непомітно – від діареї 1-2 рази на добу до слабкості. Середній та важкий – порушення шлунково-кишкового тракту, а надалі може приєднатися неврологічна симптоматика, двоїння в очах, пелена в очах, парез кишківника, – зазначив лікар.

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

нудота, блювання, послаблення випорожнень, а потім – стадія парезу кишківника – здуття живота, закреп;

ураження м’язів шиї та кінцівок.

За словами інфекціоніста, найперша ознака, коли варто запідозрити ботулізм, – це в’ялість в ногах, тобто людина немовби не може стати на кінцівки.

Діагностика ботулізму важка, адже для цього потрібно зібрати всі фактори та симптоми. На перших етапах важко сказати, що це саме ботулізм, аж поки не з’являться яскраво виражені симптоми.

Проте це небезпечне захворювання, адже у будь-який момент після того, як вегетативні форми потрапляють в організм людини, вони можуть почати виділяти токсини, що може призвести до різкого погіршення стану та викликати зупинку дихання.

Лікування ботулізму

Усіх людей із ботулізмом або підозрою на це захворювання обов’язково госпіталізують, адже саме від ранньої діагностики та правильного лікування залежить життя людини.

– На первинних етапах, навіть якщо у людини ще не підтверджений діагноз Ботулізм, лікарі однаково роблять промивання шлунку. Також ми беремо біологічну пробу (кров з вени), щоб дізнатися серотип збудника та застосувати правильну сироватку під час лікування, – розповідає інфекціоніст.

Використання протиботулінічної сироватки (ПБС) – єдиний ефективний метод лікування ботулізму.

Наслідки можуть бути як важкі – некроз кишківника, інсульт, інфаркт, параліч, псевдобульбарний синдром, так і легкі – після лікування всі функції в організмі поступово відновлюватимуться.

Профілактика ботулізму

Лікар наголосив, що всі продукти слід готувати готуватися в належних умовах з дотриманням певних правил:

Термічна обробка – спорові форми збудника стійкі до впливу фізичних та хімічних чинників, тому їх можна знищити автоклавуванням під впливом високого тиску. Водночас вегетативні форми, які є небезпечними для людини, гинуть під час кип’ятіння за 10-15 хв. Тривалість термічної обробки залежить від температури, за якої обробляють продукт;

Миття продуктів;

Дотримання правил гігієни;

Слід уникати продуктів невідомого походження;

Варто уникати споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби, м’яса, грибів домашнього та промислового виробництва.

Що можна їсти під час харчового отруєння

Харчове отруєння — це збірний термін, який об’єднує гострі порушення травлення (нудоту, блювоту, пронос), що виникають після вживання неякісних продуктів чи напоїв. Іноді, залежно від виду отруєння, клінічних симптомів набагато більше.

Краще не вживати в гострий період при харчовому отруєнні: овочі та фрукти, молоко, м‘ясо та рибу. Слід віддавати перевагу термічній обробці – паровій, в духовці або відварювати їжу.

Детальніше про те, що можна їсти під час харчового отруєння – читайте на Фактах ICTV.