В Україні вчені виявили нові мутації британського штаму коронавірусу, які відразу ж проявили себе як більш агресивні і заразні, викликаючи важкий перебіг хвороби. Саме з ними пов’язують початок третьої хвилі епідемії на території України. Детальніше про це Факти ICTV розпитали Анну Геращенко, доктора біологічних наук Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ).

Вчені відзначають, що саме модифікований штам “британця” викликав новий сплеск захворюваності, яка останнім часом вже йшла на спад. Почастішали й повторні випадки інфікування.

Лікарі ж відразу помітили, що нинішні пацієнти надходять в лікарні в більш важкому стані, ніж раніше, і їх лікування пов’язане з труднощами. Хоча протоколи лікування вже напрацьовані.

– Були досліджені 17 зразків, які взяли у хворих в Івано-Франківську і 2 в Києві. У всіх (100%) виявили новий британський штам коронавірусу. Він відрізняється від попередніх коронавірусів більш швидким проникненням і розмноженням в клітинах людини. Лікарі спостерігають у цих хворих більш важкий перебіг захворювання, – повідомляє Анна Геращенко.

Чому потрібно шукати нові штами

Вже більше року коронавірус, відомий як SARS-CoV-2, що викликає Сovid-19, вивчається в наукових лабораторіях всього світу. Завдяки роботі вчених ми знаємо про нього багато і навчилися його визначати, лікуватися від інфекції.

– Але нові мутації кидають людству і нові виклики. Отже, нам потрібно якщо не працювати на випередження, то хоча б встигати стежити за змінами, які несуть реальну загрозу життю. Ситуація з новим штамом “британця” в Україні показала наочно, чому потрібно бути оперативними, – пояснює Анна Геращенко.

Нагадаємо, вчені з Центру громадського здоров’я та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України ще в січні відправили зразки штамів в німецьку клініку Шаріте для досліджень. І 15 березня вона підтвердила наявність поодиноких випадків в Україні британського штаму коронавірусу і переважання 6-7 штамів, “звичних” для України.

– Набори симптомів старих і нового штамів мало відрізняються. Одне важливо, згідно з даними лікарів – новий штам “помолодшав” (він впливає на молодих людей і дітей), викликає більш важкий стан, довше лікується і небезпечний серйозними наслідками, – зауважила Анна Геращенко. – Тому вчені нашого інституту провели секвенування геному коронавірусу і вже через тиждень мали підтвердження масової появи нового британського штаму.

А в цей час “штам-мутант” вже понісся по країні, захоплюючи все нові області. Його зупинити вже дуже складно. Локалізація вогнища зараження допомогла б уникнути не тільки великої кількості хворих, але закриття багатьох областей, що важливо для економіки країни.

Анна Геращенко впевнена, що вивчення мутацій – це питання національної безпеки. Його потрібно проводити регулярно, як це робиться в країнах Європи.

І хоч хворому все одно, від якого штаму його лікують: європейського або латиноамериканського, з позиції уряду країни важливо моніторити ситуацію. Без цієї інформації ми як в тумані – йдемо туди, не знаємо куди.

А ось вчені вже знають напрямок, куди йти і що робити. У ІМБГ вже подана і схвалена програма секвенування геному спільно з ЦОЗ, і навіть є попередня обіцянка підтримки уряду. Але, як то кажуть, обіцяти – не означає одружитися.

За словами Анни Геращенко, зволікати не можна: наявні вакцини поки що дієві проти нашого “британця”, який мутував. Але інші штами – агресивні бразильський і південноафриканський – не піддаються їм, вони, підступні, навчилися обходити наш імунітет і вже стоять на порозі нашого дому. Ще трохи і постукають. Або виб’ють двері.

Цікаві факти

ВООЗ рекомендує країнам вважати, що мутований штам коронавірусу міститься в 5% всіх позитивних зразків на Covid-19.

Секвенування геному. Метод передбачає “проходження” по всьому ланцюжку нуклеотидних основ, з яких складається геном вірусу. Це дозволяє побачити будь-які відмінності конкретного вірусу від його “побратимів” по ​​SARS-CoV-2. Це дуже інформативний, але складний і дорогий метод. Вартість секвенування одного геному починається від декількох сотень доларів.

Щоб здійснити секвенування геному вірусу, потрібні: спеціальний прилад – секвенатор (вартістю кілька сотень тисяч доларів), реактиви, спеціально навчений персонал і комп’ютерні програми, які обробляють отримані дані.

Прогноз Національної академії наук на період з 24 березня по 6 квітня 2021 року показує, що поточна хвиля пандемії Covid-19 буде наростати і далі.