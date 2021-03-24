Понад 20 тис. грн: в Україні планують штрафувати за продаж ліків дітям

В Україні планують запровадити штрафи для тих, хто продає ліки неповнолітнім.

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді схвалити за основу законопроект №5123-1.

Згідно з ним, запроваджується адміністративна відповідальність за продаж і доставку лікарських засобів малолітнім особам. Зокрема, йдеться і про інтернет-замовлення.

Штрафувати планують осіб, які безпосередньо ведуть роздрібну торгівлю та доставку лікарських засобів. Штрафи складатимуть від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це дорівнює 6,8 тис. – 13,6 тис. грн.

За повторне правопорушення каратимуть штрафом від 800 до 1 400 таких мінімумів. Це 13,6 тис. – 23,8 тис. грн.

Заборона на продаж ліків

У лютому 2021 року стало відомо у Верховній Раді готують два законопроекти про обмеження продажу ліків дітям до 14 років.

Обмеження хочуть ввести у зв’язку зі зростанням дитячих самогубств на початку 2021 року.