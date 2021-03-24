У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит вперше пересадили нирку. Новий орган отримала 12-річна дівчинка з Харківської області, яка народилася з проблемами з нирками.

Про це повідомила засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець у соціальних мережах.

– Мало хто знає, але, коли в дитини відмовляють нирки, вона переїздить в Київ до Охматдиту, де тричі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. Далеко не у всіх батьків стає сил отримати гроші на трансплантацію за кордоном – це $70 тис. Для таких діток токсикологія Охматдиту перетворюється на дім, де вони живуть роками, – зазначила Заславець.

У дівчинки відмовили нирки і її батько погодився стати донором. За словами Заславець, операція минула успішно. Нині дитина почувається добре.

Вона додала, що тепер шанс на щасливе життя є в усіх дітей, які зараз живуть в токсикології Охматдиту.

В Україні щороку потребують трансплантації близько 5 тис. людей. Лише близько ста таких операцій роблять в Україні — решта людей стають в чергу для участі в програмі Лікування за кордоном. У 2020 році на пересадку органів в інших країнах Україна витратила 1 млрд 90 млн грн.

В Одесі видалили пухлину ока

В одеському Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Володимира Філатова вперше у світі провели операцію з видалення великої пухлини ока методом електрозварювання.

У 21-річної дівчини був синдром Стюрж-Вебера та велика пухлина ока — її діаметр складав приблизно 17 міліметрів. Це рідкісна хвороба, яка виникає один раз на 60 тис.

Детальніше про перше видалення пухлини ока в Одесі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ірина Заславець