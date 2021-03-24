В ЄС ввели прискорену процедуру затвердження вакцин від нових штамів Covid-19

Також ЄК посилила механізм авторизації експорту вакцин від Covid-19 за межі ЄС.

– Сьогодні Єврокомісія вводить прискорення видачі дозволів на адаптовані вакцини Covid-19, – зазначили в прес-службі.

Про це повідомили у прес-службі Європейської комісії.

– Ми вводимо принципи взаємності та пропорційності як додаткові критерії, які необхідно враховувати перед видачею дозволу на експорт вакцини від коронавірусу. Це гарантує, що ЄС зможе вакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа, – додали у Єврокомісії.

Принцип взаємності – країна призначення обмежує експорт вакцин від Covid-19 або компонентів для їхнього виробництва, що виробляються на її території. Водночас принцип пропорційності передбачає врахування ситуації в країні призначення – епідемічної ситуації та показників вакцинації від коронавірусу, а також доступність вакцин для цієї країни.

Новий регламент стане основою для урядів 27 країн ЄС, які ухвалюватимуть рішення, блокувати експорт вакцин чи ні.

Covid-паспорти

Члени найбільшої фракції Європарламенту Європейської народної партії виступили за прискорення процедури схвалення паспортів вакцинації від коронавірусу.

За словами лідера групи Манфреда Вебера, питання про запровадження паспортів має бути розглянуто за прискореною процедурою.

Детальніше про запровадження паспортів вакцинації від Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Європейська комісія