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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В ЄС ввели прискорену процедуру затвердження вакцин від нових штамів Covid-19

Європейська комісія ухвалила прискорену процедуру затвердження вакцин, які ефективні від нових штамів Covid-19.

вакцина

Про це повідомили у прес-службі Європейської комісії.

– Сьогодні Єврокомісія вводить прискорення видачі дозволів на адаптовані вакцини Covid-19, – зазначили в прес-службі.

Процедура міститиме положення, яке дозволить використовувати адаптовані вакцини з меншим набором додаткових даних.

Також ЄК посилила механізм авторизації експорту вакцин від Covid-19 за межі ЄС.

– Ми вводимо принципи взаємності та пропорційності як додаткові критерії, які необхідно враховувати перед видачею дозволу на експорт вакцини від коронавірусу. Це гарантує, що ЄС зможе вакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа, – додали у Єврокомісії.

Принцип взаємності – країна призначення обмежує експорт вакцин від Covid-19 або компонентів для їхнього виробництва, що виробляються на її території. Водночас принцип пропорційності передбачає врахування ситуації в країні призначення – епідемічної ситуації та показників вакцинації від коронавірусу, а також доступність вакцин для цієї країни.

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Covid-паспорти

Члени найбільшої фракції Європарламенту Європейської народної партії виступили за прискорення процедури схвалення паспортів вакцинації від коронавірусу.

За словами лідера групи Манфреда Вебера, питання про запровадження паспортів має бути розглянуто за прискореною процедурою.

Детальніше про запровадження паспортів вакцинації від Covid-19 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Європейська комісія

Фото: Depositphotos

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