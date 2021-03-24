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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцина-спрей: в Туреччині працюють над препаратами проти Covid-19

Науковці з Туреччини працюють над шістьма проектами зі створення вакцин проти коронавірусу, один з них –  вакцина у вигляді назального спрею.

вакцина коронавирус

Про це повідомив голова Управління турецькими інститутами охорони здоров’я Ерхан Акдоган у коментарі одному з видань.

За його словами, проектами займаються в університетах Ерджіяс, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акденіз і технічному університеті Їлдиз. Вакцина, розроблена в університеті Ерджіяс, вже проходить другий етап випробувань.

– Випробування вакцини, розробленої в Університеті Ерджіяс, тривають, у нас є ще трохи часу для того, щоб оголосити попередні результати, – зазначив Акдоган.

Також він додав, що спеціалісти працюють над вакциною проти Covid-19 у вигляді назального спрею.

– Це також нова технологія у світі. Наукові дослідження вакцини у вигляді назального спрею тривають. Клінічні випробування на людях поки що не розпочалися, – сказав він.

Він запевнив, що після проведення випробувань потенційних вакцин у Туреччині буде налагоджено їх виробництво.

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Спрей Bharat Biotech від коронавірусу

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину від коронавірусної інфекції, що не потребуватиме уколів або інших болісних маніпуляцій.

Компанія планує завершити клінічні випробування у вересні-жовтні цього року, щоб вже із продуктом вийти на ринок.

Детальніше про вакцину-спрей від коронавірусу компанії Bharat Biotech – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Агентство Анадолу

Фото: Dreamstime

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