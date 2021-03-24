Науковці з Туреччини працюють над шістьма проектами зі створення вакцин проти коронавірусу, один з них – вакцина у вигляді назального спрею.

Про це повідомив голова Управління турецькими інститутами охорони здоров’я Ерхан Акдоган у коментарі одному з видань.

За його словами, проектами займаються в університетах Ерджіяс, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акденіз і технічному університеті Їлдиз. Вакцина, розроблена в університеті Ерджіяс, вже проходить другий етап випробувань.

– Випробування вакцини, розробленої в Університеті Ерджіяс, тривають, у нас є ще трохи часу для того, щоб оголосити попередні результати, – зазначив Акдоган.

Також він додав, що спеціалісти працюють над вакциною проти Covid-19 у вигляді назального спрею.

– Це також нова технологія у світі. Наукові дослідження вакцини у вигляді назального спрею тривають. Клінічні випробування на людях поки що не розпочалися, – сказав він.

Він запевнив, що після проведення випробувань потенційних вакцин у Туреччині буде налагоджено їх виробництво.

Спрей Bharat Biotech від коронавірусу

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину від коронавірусної інфекції, що не потребуватиме уколів або інших болісних маніпуляцій.

Компанія планує завершити клінічні випробування у вересні-жовтні цього року, щоб вже із продуктом вийти на ринок.

Детальніше про вакцину-спрей від коронавірусу компанії Bharat Biotech – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Агентство Анадолу