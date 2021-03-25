Чверть населення вважає, що вже перехворіли коронавірусною інфекцію. Це підтверджується результатами опитування соціологічної групи Рейтинг.

Індекс емоційної напруги в Україні зріс останнім часом у зв’язку з швидким і різким поширенням Covid-19. У березні тих, хто оцінював свій стан як напружений стало 26% (в лютому – 23%). А чверть населення вважає, що вже перенесли коронавірусну інфекцію.

Відзначається, що спокійно себе почувають 43% українців. Найбільш неспокійно себе відчувають жінки старшого віку. Особливо ті, хто важко переніс Covid-19.

За час досліджень найбільша напруга була відзначена в листопаді 2020 року. Цікаво, що за два останні місяці зросла кількість тих, хто вважає, що вже хворіли на Covid-19 (з 16 до 24%). Серед тих, хто вважає, що хворів, половина мала позитивний результат тесту, а половина мала симптоми, але не робила тести.

Між тим, на теренах України домінують важкі випадки перебігу коронавірусної інфекції.