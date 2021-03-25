Кісточка, що збільшилася на великому пальці стопи – це не тільки неестетично. Таким чином проявляється захворювання, що називається вальгусною плоскостопістю.

Про це розповів Фактам ICTV лікар-ортопед Ігор Гордейчук.

Вважається, що ця проблема частіше стосується жінок, та статистика свідчить, що чоловіки теж потерпають від неї.

Основна причина виникнення кісточки – поперечна плоскостопість.

Та існують і інші причини:

взуття на високих підборах;

вузьке взуття;

спадковість.

Лікар розповів, чи можна вилікувати кісточку.

– Якщо ви будете носити ортопедичну устілку, яка підібрана індивідуально, або використовувати силіконові коректори, що вставляються у взуття, шини на палець, що вдягають на ніч, то можна позбавитись кісточки.

Але якщо всі ці методи не допомогли, потрібно звертатися до хірурга. Операція по видаленню кісточки травматична та не гарантує, що не буде рецидиву, сказав лікар.

Між іншим, дніпропетровські ортопеди, навчилися робити операції, які за 7 хвилин позбавляють людини плоскостопості.