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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Додали інформацію про тромби: у Канаді розширили інструкцію вакцини від AstraZeneca

У Канаді розширили інструкцію про застосування вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (Covishield), додавши до неї інформацію про ускладнення після імунізації – формування згустків крові в організмі людини.

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Водночас уточнюється, що такі наслідки фіксувалися дуже рідко.

– Health Canada оновила інструкцію вакцини AstraZeneca (Covishield), щоб надати інформацію про дуже рідкісні повідомлення про згустки крові, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові після імунізації, – зазначають канадські фахівці.

Однак канадців продовжують запевняти, що вакцина цього виробництва продовжує бути безпечною і ефективною у боротьбі з коронавірусом.

У Канаді використовують вакцину AstraZeneca індійського виробництва, як і в Україні.

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Вакцинація в Україні

Вакцина від AstraZeneca (Covishield) – один з препаратів, яким активно прищеплюють людей у ​​всьому світі.

Водночас у щеплених спостерігаються побічні реакції, були повідомлення і про летальні випадки. Однак регуляторні органи країн продовжують рекомендувати використовувати речовину.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Goverment of Canada

Фото: Depositphotos

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