У Канаді розширили інструкцію про застосування вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (Covishield), додавши до неї інформацію про ускладнення після імунізації – формування згустків крові в організмі людини.

Водночас уточнюється, що такі наслідки фіксувалися дуже рідко.

– Health Canada оновила інструкцію вакцини AstraZeneca (Covishield), щоб надати інформацію про дуже рідкісні повідомлення про згустки крові, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові після імунізації, – зазначають канадські фахівці.

Однак канадців продовжують запевняти, що вакцина цього виробництва продовжує бути безпечною і ефективною у боротьбі з коронавірусом.

У Канаді використовують вакцину AstraZeneca індійського виробництва, як і в Україні.

Вакцинація в Україні

Вакцина від AstraZeneca (Covishield) – один з препаратів, яким активно прищеплюють людей у ​​всьому світі.

Водночас у щеплених спостерігаються побічні реакції, були повідомлення і про летальні випадки. Однак регуляторні органи країн продовжують рекомендувати використовувати речовину.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Goverment of Canada