У Канаді розширили інструкцію про застосування вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (Covishield), додавши до неї інформацію про ускладнення після імунізації – формування згустків крові в організмі людини.
Водночас уточнюється, що такі наслідки фіксувалися дуже рідко.
– Health Canada оновила інструкцію вакцини AstraZeneca (Covishield), щоб надати інформацію про дуже рідкісні повідомлення про згустки крові, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові після імунізації, – зазначають канадські фахівці.
Однак канадців продовжують запевняти, що вакцина цього виробництва продовжує бути безпечною і ефективною у боротьбі з коронавірусом.
У Канаді використовують вакцину AstraZeneca індійського виробництва, як і в Україні.
Вакцинація в Україні
Вакцина від AstraZeneca (Covishield) – один з препаратів, яким активно прищеплюють людей у всьому світі.
Водночас у щеплених спостерігаються побічні реакції, були повідомлення і про летальні випадки. Однак регуляторні органи країн продовжують рекомендувати використовувати речовину.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Goverment of Canada