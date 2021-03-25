Індія зупинила постачання вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії Covieshild за кордон, щоб задовольнити власні потреби у препараті.

Цю інформацію підтвердив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у коментарі журналістам. Він повідомив, що Україна намагається отримати від індійського уряду дозвіл на експорт препарату. За його словами, Україна повинна була отримати до кінця березня додаткові 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

У міністерстві закордонних справ Індії наголосили, що це лише тимчасовий крок. Попередньо обмеження триватимуть до кінця квітня.

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Ці дії торкнуться близько 190 країн світу, які мають отримати вакцину від коронавірусу в рамках Covax. Це ініціатива ВООЗ, завдяки якій організація намагається забезпечити рівний доступ до препарату в усіх країнах.

Станом на кінець березня Індія експортувала в інші країни понад 60 млн доз препарату. Переважно йдеться про ліцензований аналог вакцини Oxford-AstraZeneca. Зокрема вакцинація в Україні проходить індійським препаратом.

Вакцина проти коронавірусу

Фармацевтична компанія AstraZeneca оновила дані щодо ефективності своєї вакцини проти коронавірусу. У компанії заявили, що препарат ефективний на 76%.

Раніше дослідники повідомляли, що вакцина проти коронавірусу AstraZeneca ефективна на 79%. Попри нові дані досліджень, препарат все так же захищає на 85% людей похилого віку від можливості захворіти на коронавірус.

Джерело: BBC