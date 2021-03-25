Кодування від алкоголізму: чому це небезпечно – нарколог

Кодування від алкоголізму – досить небезпечний спосіб позбавити людину бажання випивати, тому має бути зроблене з урахуванням всіх протипоказань та за ініціативи пацієнта.

Про це розповів Фактам ICTV лікар-нарколог Асан Кадиров у програмі Є здорове питання.

– Під час кодування людині вшивається спеціальний препарат, і у м’язах утворюється депо цієї речовини. Титр цього препарату в крові завжди однаковий. Тому якщо в організмі не буде алкоголю – реакції теж не буде. А якщо потрапляє алкоголь, то він не дає йому розпадатися, – зазначив лікар.

За його словами, неокислений алкоголь дуже токсичний для організму, тому після його вживання у закодованої людини можуть з’явитися неприємні відчуття: тахікардія, нудота, важкість, тремтіння у тілі, почервоніння.

У важких випадках, якщо лікар не врахував супутні хвороби пацієнта, вживання алкоголю може призвести до інфаркту або інсульту.

– Тобто ці методи на примітивному рівні дають просто блокаду. Вони викликають у людини страх. Але пацієнти переконані, що це кодуванняу у крайньому разі врятує їх від бажання випити знову. Хоча я всім пояснюю, що якщо випити алкоголь після кодування, можна померти, – наголосив Кадиров.

Лікар додав, що вживання алкоголю навіть у малих дозах згубно впливає на організм. Спиртне руйнує малі судини, погіршує загальний стан організму та негативно впливає на роботу мозку.

– Жити треба тверезо. Немає сенсу у вживанні алкоголю, адже він не вирішує проблеми, – стверджує спеціаліст.

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Чому не варто вживати алкоголь

Алкоголь найбільше впливає на головний мозок, печінку та серце. У мозку речовина порушує процес взаємозв’язку між нейронами, що може призвести до втрати свідомості, амнезії.

Також алкоголь є фактором ризику появи новоутворень порожнини рота, горла, кишківника, печінки і молочних залоз (навіть незначне вживання підвищує ці ризики на 20%).

Детальніше про шкоду алкоголю для організму читайте на Фактах ICTV.