Українцям варто дотримуватися карантину та одягати маски навіть на вулицях. Через поширення у країні британського штаму коронавірусу дотримання цього правила має сенс.

Таку позицію озвучив науковий співробітник відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАНУ Семен Єсилевський на своїй сторінці у Facebook

– Британський штам набагато заразніший, ніж “дикий”, минулорічний. Він передається значно легше і навіть швидкоплинні контакти з носієм нині у рази небезпечніші, ніж раніше, – повідомив Семен Єсилевський.

За його словами, є величезна ймовірність заразитися на вулиці зі жвавим рухом.

– На жвавій вулиці неможливо тримати дистанцію у горезвісні 1,5 м. За кілька хвилин на вас встигнуть дихнути з десяток осіб з досить близької відстані. Так, контакти швидкоплинні, лише кілька секунд, але їх багато. З таким фоновим рівнем захворюваності, як у нас нині, ймовірність бути “обдиханим” носієм істотна, – додав експерт.

Маску не потрібно носити під час перебування на вулиці у тих місцях, де можливо дотримуватися дистанції.

– Ключове слово – на самоті. Київські парки у вихідні нічим не відрізняються за щільністю потоку людей від вулиці зі жвавим рухом, – підсумував науковець.

Карантин в Україні

Дотримання маскового режиму – одна з важливих рекомендацій під час карантину в Україні.

Цей захід дозволяє сповільнити темпи поширення коронавірусу.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Семен Єсилевський