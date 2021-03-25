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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

План вакцинації в Україні: чи можна отримати першу дозу Covishield, а другу – CoronaVac

В Україні внесуть зміни в план вакцинації від коронавірусу, оскільки в країну 25 березня прибуде партія препарату китайської компанії Sinovac Biotech в кількості 200 тис. доз із замовлених 1,915 млн.

вакцинація в Україні

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час ефіру одного з українських телеканалів.

За його словами, план вакцинації від коронавірусу, який представив МОЗ, застарілий. Нова вакцина CoronaVac буде розповсюджуватися аналогічно до попередньої – Covishield.

– Будь-які інші вакцини, які будуть чи в рамках ініціативи COVAX, чи в рамках двосторонніх контактів, будуть розповсюджуватися відповідно до плану вакцинації, – зазначив Немчінов.

Водночас лікар-інфекціоніст Світлана Гук зазначила, що невідомо, чи можна замінити вакцину Covishield на CoronaVac під час введення другої дози, якщо першої не вистачить.

– Зараз у світі тільки проводять дослідження вакцинації та ревакцинації першої та другої дози вакцин. Ніхто не може сказати, що так можна робити, а з іншого боку, ніхто не скаже, що не можна. Щоб дізнатися це, потрібні результати досліджень, адже ці препарати виготовлені не однаково, вони можуть мати різні точки прикладання, – зазначила лікар.

Вона вважає, що введення різних вакцин під час першої дози та другої не задовільне з технічного погляду, тому теоретично щеплювання має бути однаковими препаратами.

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CoronaVac – цільновірусна інактивована вакцина, тобто вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Водночас Covishield – векторна вакцина, у якій є генетичний матеріал Covid-19, який допомагає імунній системі розпізнавати вірус.

Вакцина CoronaVac

Вакцину CoronaVac вводять внутрішньом’язово. Для вироблення імунітету необхідні дві дози препарату інтервалом у два тижні.

Її  вже широко застосовують для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії.

Детальніше про вакцину СoronaVac читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сумська ОДА

Джерело: Україна 24

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