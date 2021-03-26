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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Понад 10 тис. смертей і 400 тис. хворих за добу: коронавірус у світі 25 березня

У світі станом на 25 березня на коронавірус захворіли 124 535 520 осіб, лише за останню добу – 431 895 992.

Коронавирус в мире СТАТИСТИКА

Від наслідків, які викликав Covid-19, за останню добу помер 10 421 пацієнт, загалом – 2 738 876.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 29 653 604 (+58 755)
  • Бразилія – 12 130 019 (+82 493)
  • Індія – 11 787 534 (+53 476)
  • Росія – 4 492 692 (+9 221)
  • Велика Британія – 4 312 912 (+5 604).
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Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 539 027 (+775)
  • Бразилія – 298 676 (+3 251)
  • Мексика – 199 048 (+809)
  • Індія – 160 692 (+251)
  • Велика Британія – 126 382 (+98).

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 25 березня 2021 року у країні зафіксували 1 401 228 випадків, за добу – 16 669.

За останню добу госпіталізація знадобилася 4 838 пацієнтам, було проведено 128,6 тис. тестувань.

Коронавірус у світі

Якщо порівняти зі світовою статистикою коронавірусу, то 24 березня захворіли 461 606 осіб.

За добу зафіксували 8 363 нових летальних випадки.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

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