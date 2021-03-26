У світі станом на 25 березня на коронавірус захворіли 124 535 520 осіб, лише за останню добу – 431 895 992.

Від наслідків, які викликав Covid-19, за останню добу помер 10 421 пацієнт, загалом – 2 738 876.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 29 653 604 (+58 755)

Бразилія – 12 130 019 (+82 493)

Індія – 11 787 534 (+53 476)

Росія – 4 492 692 (+9 221)

Велика Британія – 4 312 912 (+5 604).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

США – 539 027 (+775)

Бразилія – 298 676 (+3 251)

Мексика – 199 048 (+809)

Індія – 160 692 (+251)

Велика Британія – 126 382 (+98).

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 25 березня 2021 року у країні зафіксували 1 401 228 випадків, за добу – 16 669.

За останню добу госпіталізація знадобилася 4 838 пацієнтам, було проведено 128,6 тис. тестувань.

Коронавірус у світі

Якщо порівняти зі світовою статистикою коронавірусу, то 24 березня захворіли 461 606 осіб.

За добу зафіксували 8 363 нових летальних випадки.