Дехто вважає, що неправильна постава і є сколіоз. Ні. Це не так. Саме порушення постави і призводить до викривлення хребта, тобто, до сколіозу. Детальніше про це розповідає Фактам ICTV лікар-ортопед Ігор Гордейчук.

Формувати правильну поставу потрібно ще в школі. Батьки мають слідкувати за дитиною: як сидить, як тримає спину, голову.

– Перевірити, чи є уже викривлення хребта, можна просто. Для цього навіть не потрібні спеціальні медичні знання. Ставите дитину спиною до себе і дивитесь уважно, чи є асиметрія. Якщо одне плече вище за інше, то маєте викривлення, – пояснює Ігор Гордейчук.

Дорослі повинні зробити рентген і показати лікарю, щоб визначити ступінь викривлення. Після детального обстеження призначається лікування. Іноді, можливо, оперативне. Все залежить від стану хребта.

Що ж робити?

– Для призначення адекватного лікування, зверніться до лікаря. Методів лікування сколіозу безліч. Та всі вони направлені на укріплення м’язового корсету.

Лікар рекомендує систематично виконувати лікувальну фізкультуру, масаж, гімнастичні вправи. Тільки так можна досягти успіху у лікуванні.

Читайте докладніше на Фактах ICTV, чому не варто довго сидіти в одній позі, на зігнутій нозі, нахилятися до смартфона. Адже все це сковує наші м’язи, хоч ми цього і не помічаємо.