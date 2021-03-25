У Дніпрі команда хірургів провела унікальну операцію у новонародженого малюка зі складною вродженою вадою розвитку.

Хвора маленька дитина віком 2 тижні важила 2,7 кг, серед яких майже 1,5 кг – вага самої пухлини.

Успішна операція пройшла 23 березня у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні – нині малюк повністю здоровий.

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Новонародженому видалили крижово-куприкову тератому. Дитину евакуювали з Донецької до Дніпропетровської області.

Лікування провела міжнародна команда фахівців відділень інтенсивної терапії новонароджених та реконструктивної хірургії під керівництвом лікарів Дениса Суркова та Олександра Гладкого.



















У Дніпрі хірурги провели унікальну операцію з видалення пухлини у новонародженого / 5 фотографий

Унікальна операція в Одесі

В Одесі успішно провели першу у світі хірургічну операцію з видалення внутрішньоочної гемангіоми хоріоідеї великого розміру (12,2 мм на 16,1 мм). Гігантська пухлина в оці 21-річної дівчини збільшувалася протягом двох років.

Без хірургічного втручання дівчина могла повністю втратити око. Відомі методи лікування не підійшли пацієнтці, оскільки пухлина в оці була занадто великого розміру. Одеські хірурги змогли провести успішну операцію з видалення гігантської пухлини – у дівчини відновився нормальний зір.

Фото: Дніпропетровська обласна дитяча лікарня

Джерело: Дніпропетровська обласна дитяча лікарня