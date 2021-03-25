З 27 березня на території Миколаївської області діятиме червона зона карантину. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з постановою Кабміну, у червоній зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків. Також заборонено проводити масові заходи і відвідувати навчальні заклади.

Водночас, попри посилений карантин, у регіонах, де встановлено червоний рівень епіднебезпеки, продовжують працювати аптеки, банки, АЗС, ветеринарні та продовольчі магазини.

Крім того, у регіонах червоної зони потрібно перебувати у масках не лише у транспорті та громадських місцях, а й у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, якщо неможливо дотримуватися дистанції не менше 1 метра.

Поділ на зони карантину

В Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин, який передбачає поділ на зони. Станом на 25 березня у десяти областях та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Серед них Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Черкаська, Одеська, Сумська, Миколаївська області.

Детальніше про поділ на зони карантину та обмеження – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Олег Немчінов