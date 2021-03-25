В Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield. У цьому запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У нас не було смертей після вакцинації від коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися, – зазначив він під час брифінгу.

За словами Максима Степанова, згідно з протоколами МОЗ, кожен такий випадок буде розслідуватися.

Смерть військової в Одеській області

Днями в Одеській області раптово впала посеред вулиці і померла військова Інна Фесенко. Напередодні за два дні до цього їй зробили щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).

Але Максим Степанов запевнив, що військова померла через гостру серцево-судинну недостатність. Жодного зв’язку з вакцинацією препаратом Covishield немає.

Також очільник МОЗ нагадав, що після перевірок ВООЗ та європейськими країнами не встановлено жодного зв’язку між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca.