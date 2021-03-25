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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні зафіксували 587 випадків побічних реакцій після вакцинації від Covid-19

В Україні зафіксували 587 випадків побічних ефектів після вакцинації від коронавірусу.

вакцина коронавирус

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час брифінгу 25 березня.

– На сьогодні зафіксували 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцина. Йдеться передусім про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому, — зазначив заступник.

Він стверджує, що це передбачувані побічні ефекти на застосування препарату тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь.

За словами Іващенка, в Україні зафіксовано три випадки, коли особам, яким було зроблено щеплення, був необхідний тимчасовий нагляд лікарів чи надання медичної допомоги.

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У МОЗ наголосили, що якщо людина після вакцинації відчуває побічні ефекти, вона має звернутися до свого сімейного лікаря, який передасть інформацію до державного експертного центру із фармаконагляду.

Коронавірус в Україні

Станом на 25 березня  в Україні підтвердилося 16 669 нових випадків коронавірусу.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за останню добу померли 362 людини. Всього в Україні зафіксовано вже 31 135 летальних випадків, водночас кількість тих, хто одужав, становить 1,2 млн осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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