Вакцину CoronaVac закупили за держкошти, вона буде безкоштовною – Степанов

Перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech, яку доставлять в Україну 25 березня, закуплена за рахунок державних коштів, тому буде безкоштовною.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Сьогодні прийде перша партія вакцини Sinovac у розмірі 215 тис. доз. Вона вся буде безкоштовною. Це перша партія нашого контракту. Зараз ми намагаємося збільшити кількість вакцин, – зазначив він.

Також Максим Степанов додав, що МОЗ чекає від уряду Індії дозволу на експорт в Україну вакцини Covishield.

25 березня з Китаю до України відправили першу партію вакцини від Covid-19 китайської компанії Sinovac Biotech. За словами Максима Степанова, препарат спочатку пройде лабораторний контроль, який займе близько 10 днів.

Тільки після цього вакцину використовуватимуть, згідно з планом вакцинації. Препарат CoronaVac був зареєстрований в Україні 10 березня. Він пройшов всі етапи клінічних досліджень, які офіційно підтвердили його ефективність.