В Україні не будуть звільняти медиків, які відмовилися вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на Covid-19, зараз вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація, – зазначив Степанов.

Міністр очікує, що кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли все більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.

Побічні ефекти від вакцини

В Україні зафіксували 587 випадків побічних ефектів після вакцинації від коронавірусу. У країні також були три випадки, коли особам, яким було зроблено щеплення, був необхідний тимчасовий нагляд лікарів чи надання медичної допомоги.

У МОЗ наголосили, що якщо людина після вакцинації відчуває побічні ефекти, вона має звернутися до свого сімейного лікаря, який передасть інформацію до державного експертного центру із фармаконагляду.

Детальніше про побічні ефекти після вакцинації проти Covid-19 читайте на Фактах ICTV.