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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

18 132 хворих за добу, понад 7 тис. одужали: статистика Covid-19 в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 26 березня, в Україні виявили загалом 1 614 707 випадків коронавірусу.

Карантин

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 18 132 осіб, з яких госпіталізували – 4 826.

За минуло добу одужали понад 7,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 326.

За вчора понад 119 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 1 290 158;
  • летальних випадків – 31 461.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Коронавірус в Україні

  • м. Київ – 1 164 випадки;
  • Вінницька область – 848 випадків;
  • Волинська область – 356 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 358 випадків;
  • Донецька область – 725 випадків;
  • Житомирська область – 891 випадок;
  • Закарпатська – 429 випадків;
  • Запорізька область – 519 випадків;
  • Івано-Франківська область – 402 випадки;
  • Київська область – 1 139 випадків;
  • Кіровоградська область – 193 випадки;
  • Луганська область – 131 випадок;
  • Львівська область – 1 304 випадки;
  • Миколаївська область – 534 випадки;
  • Одеська область – 1 545 випадків;
  • Полтавська область – 669 випадків;
  • Рівненська область – 554 випадки;
  • Сумська область – 633 випадки;
  • Тернопільська область – 627 випадків;
  • Харківська область – 1 204 випадки;
  • Херсонська область – 177 випадків;
  • Хмельницька область – 1 040 випадків;
  • Черкаська область – 704 випадки;
  • Чернівецька область – 587 випадків;
  • Чернігівська область – 399 випадків.

Вакцинація в Україні

25 березня в Україну прибули перші 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Літак з препаратами приземлився в аеропорту Бориспіль.

Спершу вакцина пройде лабораторну перевірку в Україні. Якщо результати аналізу будуть позитивними, вакциною CoronaVac розпочнуть прищеплювати українців.

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