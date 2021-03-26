Станом на ранок п’ятниці, 26 березня, в Україні виявили загалом 1 614 707 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 18 132 осіб, з яких госпіталізували – 4 826.
За минуло добу одужали понад 7,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 326.
За вчора понад 119 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 1 290 158;
- летальних випадків – 31 461.
Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).
Коронавірус в Україні
- м. Київ – 1 164 випадки;
- Вінницька область – 848 випадків;
- Волинська область – 356 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 358 випадків;
- Донецька область – 725 випадків;
- Житомирська область – 891 випадок;
- Закарпатська – 429 випадків;
- Запорізька область – 519 випадків;
- Івано-Франківська область – 402 випадки;
- Київська область – 1 139 випадків;
- Кіровоградська область – 193 випадки;
- Луганська область – 131 випадок;
- Львівська область – 1 304 випадки;
- Миколаївська область – 534 випадки;
- Одеська область – 1 545 випадків;
- Полтавська область – 669 випадків;
- Рівненська область – 554 випадки;
- Сумська область – 633 випадки;
- Тернопільська область – 627 випадків;
- Харківська область – 1 204 випадки;
- Херсонська область – 177 випадків;
- Хмельницька область – 1 040 випадків;
- Черкаська область – 704 випадки;
- Чернівецька область – 587 випадків;
- Чернігівська область – 399 випадків.
Вакцинація в Україні
25 березня в Україну прибули перші 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Літак з препаратами приземлився в аеропорту Бориспіль.
Спершу вакцина пройде лабораторну перевірку в Україні. Якщо результати аналізу будуть позитивними, вакциною CoronaVac розпочнуть прищеплювати українців.