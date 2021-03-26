Станом на ранок п’ятниці, 26 березня, в Україні виявили загалом 1 614 707 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 18 132 осіб, з яких госпіталізували – 4 826.

За минуло добу одужали понад 7,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 326.

За вчора понад 119 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 290 158;

летальних випадків – 31 461.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Коронавірус в Україні

м. Київ – 1 164 випадки;

Вінницька область – 848 випадків;

Волинська область – 356 випадків;

Дніпропетровська область – 1 358 випадків;

Донецька область – 725 випадків;

Житомирська область – 891 випадок;

Закарпатська – 429 випадків;

Запорізька область – 519 випадків;

Івано-Франківська область – 402 випадки;

Київська область – 1 139 випадків;

Кіровоградська область – 193 випадки;

Луганська область – 131 випадок;

Львівська область – 1 304 випадки;

Миколаївська область – 534 випадки;

Одеська область – 1 545 випадків;

Полтавська область – 669 випадків;

Рівненська область – 554 випадки;

Сумська область – 633 випадки;

Тернопільська область – 627 випадків;

Харківська область – 1 204 випадки;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 1 040 випадків;

Черкаська область – 704 випадки;

Чернівецька область – 587 випадків;

Чернігівська область – 399 випадків.

Вакцинація в Україні

25 березня в Україну прибули перші 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Літак з препаратами приземлився в аеропорту Бориспіль.

Спершу вакцина пройде лабораторну перевірку в Україні. Якщо результати аналізу будуть позитивними, вакциною CoronaVac розпочнуть прищеплювати українців.