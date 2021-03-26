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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

500 тис. доз Covishield використають тільки для першого щеплення – Ляшко

Вакцини індійського виробництва Covishield (AstraZeneca), які прибули до України наприкінці лютого у розмірі 500 тис. доз, використовуватимуть лише для першого щеплення. А повторне робитимуть із наступних постачань цього препарату.

вакцинація

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 26 березня.

– Через зміну стратегії використання першої партії вакцини Covishield усі 500 тис. доз використають для першого щеплення проти коронавірусу. Для повторного щеплення використовуватимуть вакцину Covishield із наступних постачань. Згідно з оновленим планом, друге щеплення робитимуть не раніше 20-х чисел травня, – зазначив Ляшко.

Крім того, 25 березня до України також прибула перша партія (215 тис. доз) китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку виробляє Sinovac Biotech. Препарат пройде 10-денний лабконтроль, після чого її передадуть ДП Медичні закупівлі України для постачання в регіони.

Через приватну компанію Україна планує закупити у Китаю майже 2 млн доз препарату. Наступна партія очікується у квітні.

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Вакцинація в Україні

23 лютого Україна отримала першу партію у розмірі 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Наступного дня щеплення почали робити медичним працівникам і військовим (перший етап).

За планом вакцинації, другий етап розпочався 22 березня – він передбачає вакцинацію сімейних лікарів, соціальних робітників та людей старше 80 років.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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