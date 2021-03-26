В Україні збільшили проміжок між введенням першої дози вакцини AstraZeneca та другої дози препарату, адже при такому режимі препарат ефективніший. Висновки про раціональність цього опублікував журнал The Lancet 19 лютого, за 5 днів до початку вакцинальної кампанії в Україні.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів Вадим Арістов – стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами (Revival Institute for Future). Рекомендації щодо збільшення інтервалу між щепленнями надала група експертів при Центрі громадського здоров’я.

– Така зміна є науково обґрунтованою. Фактично безкоштовно ми можемо отримати приріст ефективності вакцини більше ніж на чверть. Однак дивно, що ми почали по-іншому вакцинальну кампанію. На момент, коли почалося перше введення, вже було відомо, що раціональніше проводити імунізацію за протоколом, де проміжок між першою та другою дозою – 12+ тижнів, – зазначив стратег.

За словами Арістова, якщо проміжок між дозами менший ніж шість тижнів, то ефективність становить 55,1%. А якщо понад 12 тижнів, то ефективність – 81,3%.

Для імунітету людини краще, коли проміжок між дозами становить більше 12 тижнів. Адже AstraZeneca – це векторна вакцина і її слабкість у тому, що імунітет може “вбивати” і саму вакцину.

– Під час введення першої дози імунітет розпізнає аденовірус шимпанзе, що у препараті, і напрацьовує частину антитіл саме проти цього аденовірусу. Якщо ж ввести вакцину раніше шести тижнів, імунна реакція на цей вірус-”переносник” буде більш агресивною. Вона частково знищує саму вакцину, що дає захист на рівні 55,1%. Тобто якщо судити тільки за цим показником – така друга доза робить навіть гірше, ніж якби обійтися виключно однодозовою вакцинацією, яка показала ефект 76%, – наголосив інфекціоніст.

Він додав, що ці 12+ тижнів (90 днів між двома дозами за новим протоколом вакцинації) – це період, за який імунна система перестає бути “занадто збудженою” до знищення аденовірусу шимпанзе. І, відповідно, друге введення вакцини краще досягає своєї мети – тренує імунітет реагувати на білки коронавірусу.

Коли українці отримають другу дозу вакцини

В Україні планують почати вводити другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня.

Вакцини індійського виробництва Covishield (AstraZeneca), які прибули до України наприкінці лютого у розмірі 500 тис. доз, використовуватимуть лише для першого щеплення. А повторне робитимуть із наступних постачань цього препарату.

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