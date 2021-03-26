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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Чому зранку підвищується рівень цукру у крові – учені

Дослідники китайського Медичного коледжу Бейлора, Університету Шаньдун, можливо, знайшли пояснення явища “світанку” – сильного підвищення рівня цукру в крові, яке проявляється лише зранку і спостерігається майже у половини пацієнтів з діабетом II типу.

Чому зранку підвищується рівень цукру у крові – учені

Вранці всі відчувають незначне підвищення рівня глюкози в крові. І якщо людина без діабету не відчує наслідків, оскільки її організм може пристосуватися, то для хворого на діабет цей підйом може бути значним, і йому може знадобитися лікування.

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Вчені дослідили, що миші, у яких у мозку відсутній ген циркадних годинників, який називається Rev-erb, мають характеристики, подібні до явища світанку.

Отримані дані підтверджують думку про те, що змінений щоденний ритм експресії гена Rev-erb може лежати в основі явища світанку. Майбутні дослідження можуть призвести до використання цього нюансу у лікуванні цукрового діабету.

До речі, вчені припускають, що діабет може розвиватися після коронавірусної хвороби.

Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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