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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

До яких лікарів можна звернутися без направлення з 1 квітня – список

З 1 квітня 2021 року в Україні починає діяти програма медичних гарантій, за якою пацієнти матимуть змогу звернутись до низки лікарів без направлення.

До яких лікарів можна звернутися без направлення з 1 квітня – список

Національна служба здоров’я України повідомляє, що без електронного направлення українці зможуть звернутися до таких спеціалістів: 

  • гінеколога, також дитячого та підліткового;
  • психіатра, також дитячого та підліткового;
  • нарколога;
  • стоматолога (термінова допомога для всіх та планова для дітей);
  • фтизіатра, також дитячого;
  • педіатра;
  • спеціаліста, у якого лікується пацієнт із хронічним захворюванням.
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Для того, щоб отримати консультацію лікарів, які не входять до цього переліку, потрібно заключити декларацію із сімейним лікарем та отримати направлення від нього.

Медичні гарантії 2021

У рамках програми медичних гарантій збільшено також тариф на допомогу при пологах до 10 382 гр.

З квітня 2021 року зросте також тариф для надання допомоги немовлятам, які народились із вагою тіла менше 1,5 кг, наразі сума становить 98,5 тис. грн.

Джерело: НСЗУ

Фото: Dreamstime

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