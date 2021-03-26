З 1 квітня 2021 року в Україні починає діяти програма медичних гарантій, за якою пацієнти матимуть змогу звернутись до низки лікарів без направлення.

Національна служба здоров’я України повідомляє, що без електронного направлення українці зможуть звернутися до таких спеціалістів:

гінеколога, також дитячого та підліткового;

психіатра, також дитячого та підліткового;

нарколога;

стоматолога (термінова допомога для всіх та планова для дітей);

фтизіатра, також дитячого;

педіатра;

спеціаліста, у якого лікується пацієнт із хронічним захворюванням.

Для того, щоб отримати консультацію лікарів, які не входять до цього переліку, потрібно заключити декларацію із сімейним лікарем та отримати направлення від нього.

Медичні гарантії 2021

У рамках програми медичних гарантій збільшено також тариф на допомогу при пологах до 10 382 гр.

З квітня 2021 року зросте також тариф для надання допомоги немовлятам, які народились із вагою тіла менше 1,5 кг, наразі сума становить 98,5 тис. грн.

Джерело: НСЗУ