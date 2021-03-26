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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Кого вакцинуватимуть препаратом CoronaVac від компанії Sinovac – Ляшко

Вакцину від Covid-19, яку виробляє китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech, використовуватимуть в Україні для щеплення маломобільних громадян.

вакцинація

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 26 березня.

– Пріоритет виділять для маломобільної групи населення похилого віку, мобільні бригади їздитимуть на місця проживання цих людей і вакцинуватимуть їх, а також опікунів. Сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей 40 тис. Надалі передбачається також повторне введення вакцини через 20 днів друге щеплення, – зазначив Ляшко.

За його словами, інактивована вакцина від компанії Sinovac Biotec однодозна, у порівнянні з Covishield.

Україна отримала нову партію вакцини CoronaVac 25 березня і вона має пройти десятиденний лабораторний контроль перед використанням.

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Ляшко додав, що вакцини виробництва Sinovac проходить завершальну стадію у ВООЗ і на наступному тижні очікується дозвіл на використання в екстрених ситуаціях.

Вакцинація в Україні

Міністерство охорони здоров’я не задоволене темпами вакцинації проти коронавірусу в Україні. Зокрема, мало роблять щеплень в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.

За словами Ляшка, питання темпів вакцинації у трьох областях обговорюватиметься на селекторній нараді за участі очільника МОЗ Максима Степанова.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Волинська ОДА

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