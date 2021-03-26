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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Коли Україна зможе отримати другу партію вакцини AstraZeneca – відповідь МОЗ

Україна все ще не отримала дозволу на експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Індії, хоча планувалося отримати його в кінці березня.

Максим Степанов

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів в ефірі ток-шоу Право на владу.

Попри те, що Індія призупинила експорт вакцини в інші країни, міністр налаштований досить оптимістично.

– Мені здається, на початку квітня ми повинні отримати дозвіл (на експорт вакцини, – Ред.) і повинні почати отримувати вакцину. Я так оптимістично на це дивлюся, – розповів Степанов.

Глава МОЗ також додав, що в Україні використовуватимуть 500 тис. доз вже отриманої вакцини AstraZeneca для першої вакцинації.

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Після цього почнуть використовувати китайську вакцину Sinovac Biotech.

Прибуття вакцини в Україну

25 березня в Україну прибули перші 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac. Літак з препаратами приземлився в аеропорту Бориспіль.

З летовища кілька ампул препарату відправлять на лабораторну експертизу.

Якщо результати аналізу будуть позитивними, вакциною CoronaVac розпочнуть прищеплювати українців.

Фото: УНІАН

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