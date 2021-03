Голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив перше щеплення вакциною проти Covid-19.

Фотографію з відповідним записом у медичній карті політик опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Для імунізації організму естонський дипломат обрав препарат фармацевтичної компанії AstraZeneca, яким також вакцинуються і в Україні.

За словами політика, імунізація проти коронавірусу – чудовий спосіб завершити тиждень.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021