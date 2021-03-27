Голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив перше щеплення вакциною проти Covid-19.

Фотографію з відповідним записом у медичній карті політик опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Для імунізації організму естонський дипломат обрав препарат фармацевтичної компанії AstraZeneca, яким також вакцинуються і в Україні.

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За словами політика, імунізація проти коронавірусу – чудовий спосіб завершити тиждень.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021

Вакцина Covishield

В Україні залишки партії вакцини проти коронавірусу індійського виробництва Covishield, яку виготовляють за ліцензією AstraZeneca, використовуватимуть лише для першого щеплення.

Друге щеплення вакциною будуть робити з наступного постачання препарату. Таким чином всі 500 тис. доз вакцини Covishield використають найближчим часом.