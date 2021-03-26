Дослідники з Центру досліджень болю Університету Бата внесли свій вклад в міжнародний огляд безпеки і ефективності канабіноїдів для лікування болю, включаючи хронічний біль у дітей і дорослих.

У Міжнародному огляді, опублікованому в 13 наукових статтях в журналі Pain, провідні експерти з усього світу, проаналізували існуючі дані про канабіноїди, в тому числі про так звані “лікарські коноплі” і “екстракти лікарської коноплі”. Їх результати показують, що, хоча є доклінічні дані, що підтверджують гіпотезу канабіноїдної аналгезії, доказової ефективної бази недостатньо.

І схвалити препарати на основі канабісу для контролю болю, Міжнародна асоціація з вивчення болю не може. Але це стосується тільки больового синдрому, а не інших станів, при яких використовуються канабіноїди.

– Канабіс, канабіноїди та ліки на основі канабісу стають все більш популярною альтернативою для зняття болю. Однак наш огляд показує, що існує обмежена кількість доказів, що підтверджують або спростовують їх використання для лікування будь-якого больового синдрому, – сказала доктор Емма Фішер, яка керувала оглядом клінічних даних.

Вчені підкреслили, що дослідження були низької якості (високий ризик систематичних помилок). А докази мали дуже низьку вірогідність.

Професор Крістофер Екклстон, директор Центру досліджень болю сказав, що для багатьох буде непопулярним висновком, той факт, що доказів просто не вистачає. Наука – це не популярність, а захист людей від помилкових заяв.

Тим часом, австралійські вчені стверджують, що канабіс вбиває бактерії і не викликає резистентності, а значить, за ним майбутнє антибіотикотерапії.