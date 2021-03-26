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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Ще один антирекорд: в Україні Covid-19 підтвердили у майже 1 тис. дітей

В Україні черговий коронавірусний антирекорд – хворобу підтвердили у майже тисячі дітей за добу.

Матір і дитина

Про це повідомив очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

– Ще один рекорд – за добу захворіло 923 дитини. Коронавірусна хвороба молодшає та все частіше вражає дітей. Найчастіше діти переносять її у легкій формі та залишаються носіями хвороби, – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, ця сумна статистика має спонукати місцеву владу переглянути рекомендації щодо відвідування дітьми дитячих садків та шкіл.

Коронавірус в Україні

Михайло Радуцький зазначив, що в Україні найближчим часом очікується пік епідемії коронавірусу.

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За його словами, хвиля захворюваності змістилася із західних регіонів на центр та схід.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Dreamstime

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