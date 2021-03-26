У Києві, на території Дарницького та Святошинського районів, оголошено карантин через сказ. Тут від інфекцій уже загинули цуценя і лисиця. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби міста Києва.

На початку березня мешканець столичних Осокорків з’їздив зі своїми цуценятами у Вінницьку область. Після повернення в Київ одне із цуценят почало агресивно поводитися і кусатися. Господар приніс його до ветеринара. Йому порекомендували ізолювати тваринку на десять днів. Але через три дні цуценя померло від сказу, а господарю призначили лікування антирабічною (проти сказу) сироваткою. Друге цуценя вакцинували. Детальніше про сказ Фактам ICTV розповіла лікар-інфекціоніст Тетяна Петрусенко.

– Сказ – це небезпечна інфекція, яка передається від хворих тварин через укус або через слину. Воно викликає важкі розлади нервової системи та у 100% випадках закінчується смертю, – сказала лікар-інфекціоніст Татьяна Петрусенко.

Як передається сказ

Джерелом і переносником вірусу найчастіше є лисиці і собаки. Але це можуть бути і кішки, кажани, різні гризуни і інші тварини.

У зовнішнє середовище вірус сказу потрапляє з слини хворої тварини. Вона стає смертельно небезпечною ще за 8-10 днів до прояву перших симптомів захворювання, коли тварина ще дружелюбно і спокійно.

Як розвивається хвороба

Вірус сказу проникає в організм людини через рани, нанесені твариною. Це може бути, навіть, подряпина або мікротріщина на шкірі. Потім він розповсюджується по лімфатичній та кровеносній системі, проникає в нервову систему та мозок. У мозку, вірус починає активно розмножуватися, викликаючи вірусний енцефаліт.

У результаті зараження у головному мозку починаються безповоротні зміни, формується набряк та крововилив. Патологія затягує кору мозку, зорові нерви, мозочок.У хворого починаються судоми, порушується дихання, ковтання, з’являються серцеві розлади. Уражаються всі внутрішні органи.

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Симптоми та наслідки

Перші ознаки сказу проявляються через 2 тижні, іноді через 3 місяці або навіть через 1 рік. У початковій стадії захворювання відбуваються зміни в психіці хворого. Тому їх списують на втому, поганий настрій, все що завгодно, але не на слинення тварини, що сталося півроку тому.

Іноді в місці укусу з’являються почервоніння, свербіж, біль або печіння. Температура, як правило, нормальна або злегка підвищена. Іноді відчувається здавлювання в грудях, часто, сказ супроводжується запорами.

Такий стан триває до 6 днів. Потім починають розвиватися страхи (фобії):

аерофобія (рух повітря викликає страх)

гідрофобія – страх води. Страшно зробити навіть ковток при питті;

страх голосного звуку;

фотофобія (страх яскравого світла).

Основні симптоми

загальне збудження;

підвищена температура;

рясне потовиділення;

галюцинації (слухові, зорові).

При нападах сказу з’являються розширення зіниць, судоми м’язів обличчя, вираз жаху. Дихання хворого стає нерівним, уривчастим. Хворий стає збудженим, агресивним, метається, може вкусити, плюнути.

Перша допомога при укусах

Лікар-інфекціоніст Тетяна Петрусенко радить не чекати, не шукати диво-засобів, а відразу ж після укусу промити рану звичайним господарським милом (не перекисом водню, не спиртом!). Краї рани обробити йодом і терміново звернутися в травмпункт.

Профілактика бешенства

– Найкраща профілактика сказу – обходити стороною всіх бродячих собак і диких тварин, – радить Тетяна Петрусенко. – Милі їжачки та білочки можуть стати джерелом смертельної небезпеки. Не лізти руками в норки, їх господарі можуть вкусити.

Якщо у вас є домашні тварини, ви проживаєте в приватному будинку, в сільській місцевості або годуєте безпритульних тварин в місті, то пам’ятайте, що найкращою профілактикою захворювання є вакцинація.

Щорічно потрібно робити щеплення своїм або підопічним тваринам. Перед виїздом на дачу, весняними вилазками на природу проконсультуйтеся у ветеринара про терміни введення антирабічної (проти сказу) вакцини.

Якщо ж контакт з агресивною тваринкою все ж стався, зверніться до ветеринара (зі своєю твариною) або заявитт в ветеринарну службу. Її працівники повинні виїхати на місце і відловити тварину. Ви також можете самі поспостерігати за нею (якщо є така можливість). Якщо тварина загинула через кілька днів, не зволікайте, йдіть до лікаря! Чим раніше ви отримаєте медичну допомогу, тим краще.

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