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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

У трьох областях низькі темпи вакцинації, це питання обговорюватиметься – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я не задоволене темпами вакцинації проти коронавірусу в Україні. Зокрема, мало роблять щеплень в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.

вакцинація

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

 – Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій областях. Міста мільйонники не можуть робити таку малу кількість вакцинацій щодня, – зазначив Ляшко.

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За його словами, питання темпів вакцинації у трьох областях обговорюватиметься на селекторній нараді за участі очільника МОЗ Максима Степанова.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 26 березня, в Україні виявили загалом 1 614 707 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 18 132 осіб, з яких госпіталізували – 4 826.

За минуло добу одужали понад 7,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 326. За вчора понад 119 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

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