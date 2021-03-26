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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Українці почнуть отримувати другу дозу Covid-вакцини в кінці травня

В Україні планують почати вводити другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Доти українцям робитимуть щеплення лише однією дозою.

Українці почнуть отримувати другу дозу Covid-вакцини в кінці травня

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що воно буде в 20-х числах травня, – заявив він.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 26 березня, в Україні виявили загалом 1 614 707 випадків коронавірусу. За останню добу наявність вірусу підтвердилася ще у 18 132 осіб, з яких госпіталізували – 4 826.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали за добу ще 18 738 українців. З початку кампанії прищепили першою дозою 174 324 осіб.

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