Нова партія китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac, виробництва фармацевтичної компанії Sinovac, прибула в Україну 25 березня.

Стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов розповів Фактам ICTV про особливості вакцини CoronaVac та про її ефективність.

За його словами, вакцина вироблена з цілісного вірусу, тобто вона теоретично повинна сформувати антитіла до всіх ділянок вірусу, завдяки чому імунітет буде більш стійкий для захисту від вірусів з новими мутаціями.

– Але нещодавно з’явився препринт однієї статті дослідників з Бразилії. Було показано, що через п’ять місяців після двохдозової вакцинації CoronaVac утворені антитіла не змогли ефективно нейтралізувати бразильський варіант коронавірусу SARS-CoV-2, – зазначив спеціаліст.

Технологія виробництва вакцини CoronaVac – традиційна. Вона вже відпрацьована, тому віддалених наслідків від цього препарату не повинно бути. Якщо порівнювати з вакцинами за новітніми технологіями (мРНК- та векторними), то їх підходи дуже схожі на генну терапію. Вони довели безпечність в короткотермінових випробуваннях. Однак оцінити віддалені наслідки ми не можемо, бо такі вакцини масово не застосовувались.

Арістов каже, що з іншого боку, традиційність технології несе в собі і обмеженість ефективності вакцини. Що може означати не дуже напружений та тривалий імунітет. Коронавіруси ближче до респіраторних інфекцій. До яких еволюційно людський організм не створює тривалого, стійкого імунітету. Бо такі віруси постійно змінюються, і носити з собою тягар “застарілої зброї” організму нераціонально.

– Дослідження за другою фазою випробувань показало, що концентрація антитіл після вакцини CoronaVac нижче, ніж в тих, хто перехворів. І немає ознак активації клітинної складової імунітету – Т-клітин. Однак вакцину все одно потрібно застосовувати. Якщо Індія зараз призупинила експорт нашої першої вакцини CoviShield, то слід використовувати те, що уряду дають купити. І охопити максимум населення. Ми не знаємо, чи створить цей препарат колективний імунітет, але він точно захистить життя людям, які належать до групи ризику, – наголосив він.

Перевагою вакцин, що містять інактивований вірус, вважається високий рівень безпеки, а також простіші умови транспортування та зберігання – від +2 до +8°С – у порівнянні з мРНК-вакцинами.

Також немає приводів для сумніву стосовно безпеки, адже у світі не зафіксували жодного смертельного випадку від цього препарату.

– Звичайно, варто мати власну картину ходу вакцинальної кампанії. Для чого зробити доступнішою систему збору повідомлень про побічні реакції. Бо наразі в Україні вона дуже ускладнена і збирає незначну кількість повідомлень, порівняно з розвиненим світом. Якщо ж її перероблять на кшталт Дії, то ми будемо мати прямий канал зворотнього зв’язку з кожним вакцинованим і кожним лікарем вакцинованого. Одразу буде видно, які найнесприятливіші явища реєструються в Україні, в яких субгрупах пацієнтів, за якою вакциною частіше. Це важлива управлінська інформація, яку не можна втрачати через застарілість механізмів звітування, – додав стратег.

Вакцинація в Україні

Вакцину від Covid-19, яку виробляє китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech, використовуватимуть в Україні для щеплення маломобільних громадян. Інактивована вакцина від компанії Sinovac Biotec однодозна, у порівнянні з Covishield.

Партія вакцини CoronaVac має пройти десятиденний лабораторний контроль перед використанням.

Детальніше про вакцинацію від Covid-19 в Україні читайте на Фактах ICTV.