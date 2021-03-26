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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Вакцину CoronaVac передадуть у регіони після 10-денного лабконтроля

Перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech пройде 10-денний лабконтроль, після чого її передадуть ДП Медичні закупівлі України для поставки в регіони.

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

– Вчора до України прибула вакцина CoronaVac. Вона проходитиме 10-денний лабораторний контроль. Якщо він буде успішним, то вакцину передадуть МОЗ і поставлять ​​в регіони, – сказав він.

Крім того, за словами Ляшка, наразі вакцина проходить завершальну стадію досліджень в ВООЗ. Наступного тижня очікуються результати – чи дозволять її використовувати в екстрених ситуаціях.

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Заступник міністра також додав, що CoronaVac – однодозова вакцина, тому вона використовуватиметься для імунізації маломобільної групи населення і їхніх опікунів, всього 40 тис. людей.

Коли буде друга доза вакцини

В Україні планують почати вводити другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Доти українцям робитимуть щеплення лише однією дозою.

МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився, буде і в достатній кількості, і доступна.

Фото: Pexels

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