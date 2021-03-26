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Факти / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Як пережити перехід на літній час

Перехід на літній час більш негативно впливає на організм, ніж перехід на зимовий час. Так відбувається через те, що стрілки переводять на одну годину вперед, через що люди менше сплять.

Як пережити перехід на літній час

Крім того, переведення годинників може викликати проблеми зі здоров’ям у людей, які страждають від серцево-судинних і хронічних хвороб.

Дратівливість і перепади настрою також можуть бути викликані переходом на літній час.

Щоб знизити до мінімуму проблеми при переведенні годинника, лікарі рекомендують за тиждень до цього почати регулярно гуляти на свіжому повітрі й лягати спати приблизно на 30 хвилин раніше, ніж зазвичай.

А вже після переведення годинників варто на кілька днів знизити навантаження на організм на роботі й у повсякденному житті. Деякі фахівці навіть рекомендують у цей час не водити автомобіль.

Гарною допомогою для організму під час перехідного періоду також може стати зелений чай.

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Коли переводять годинники на літній час в Україні в 2021 році

Цими вихідними Україна перейде на літній час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед.

Починаючи з 1996 року, країна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня.

У 2021 році Верховна Рада почала розгляд законопроекту про скасування переходу на літній час. Повторне друге читання з цього питання має відбутися не раніше 31 березня.

Коли переводять годинники на літній час в Україні в 2021 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

Читайте: Перехід на літній час 2021: коли переводити годинник

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