Захворіти на коронавірус після вакцинації можливо, але хвороба протікатиме легко.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він уточнив, що хвороба також може протікати у середній формі тяжкості, але не у важкій.

– Усі вакцини, які дозволені до використання, проходили дослідження на зменшення і запобігання появи тяжкого перебігу захворюваності, яке потребуватиме потім госпіталізації, – додав Ляшко.

Надалі дослідження щодо ефективності вакцини у запобіганні передання збудника від людини до людини ще продовжуються.

Смерть після вакцинації

В Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield. У цьому запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами Максима Степанова, згідно з протоколами МОЗ, кожен такий випадок буде розслідуватися.

Фото: КМДА