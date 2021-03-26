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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Захворіти на Covid-19 після вакцинації можна, але хвороба протікатиме легко – Ляшко

Захворіти на коронавірус після вакцинації можливо, але хвороба протікатиме легко.

вакцинація від коронавірусу

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він уточнив, що хвороба також може протікати у середній формі тяжкості, але не у важкій.

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– Усі вакцини, які дозволені до використання, проходили дослідження на зменшення і запобігання появи тяжкого перебігу захворюваності, яке потребуватиме потім госпіталізації, – додав Ляшко.

Надалі дослідження щодо ефективності вакцини у запобіганні передання збудника від людини до людини ще продовжуються.

Смерть після вакцинації

В Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield. У цьому запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами Максима Степанова, згідно з протоколами МОЗ, кожен такий випадок буде розслідуватися.

Фото: КМДА 

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