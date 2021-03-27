Україна може виготовляти власні вакцини, проте це буде дорожче, ніж закуповувати їх. Якщо запустити виробництво нині, то вони будуть готові через два-три роки.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Так, це буде часом удвічі дорожче, ніж нині ми купуємо у світових виробників, оскільки обмежений ринок. Але ми будемо захищені, – розповів Максим Степанов

За його словами, наразі фармпідприємства готові вкладати гроші у виробництво вакцин, проте їм потрібні гарантії від держави, що їх потім викуплять.

Водночас Максим Степанов вважає, що Україні потрібно відновлювати власне виробництво речовин, оскільки коронавірус може бути не останнім вірусом, з яким потрібно боротися.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні вже більше місяця триває імунізація населення проти коронавірусу.

Щеплення роблять речовиною, яку раніше закупили в Індії.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова Савіка Шустера