Україна може виготовляти власні вакцини, проте це буде дорожче, ніж закуповувати їх. Якщо запустити виробництво нині, то вони будуть готові через два-три роки.
Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.
– Так, це буде часом удвічі дорожче, ніж нині ми купуємо у світових виробників, оскільки обмежений ринок. Але ми будемо захищені, – розповів Максим Степанов
За його словами, наразі фармпідприємства готові вкладати гроші у виробництво вакцин, проте їм потрібні гарантії від держави, що їх потім викуплять.
Водночас Максим Степанов вважає, що Україні потрібно відновлювати власне виробництво речовин, оскільки коронавірус може бути не останнім вірусом, з яким потрібно боротися.
Вакцинація проти коронавірусу
В Україні вже більше місяця триває імунізація населення проти коронавірусу.
Щеплення роблять речовиною, яку раніше закупили в Індії.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Свобода слова Савіка Шустера