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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Чому в Україні зросла кількість смертей від Covid-19 – пояснення МОЗ

Зростання кількості смертей внаслідок коронавірусу відбувається через те, що в Україні циркулює і переважає британський штам Covid-19.

коронавірус в україні

Про це в одному з інтерв’ю розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Але, за його словами, збільшується не тільки кількість смертей, а й кількість заповнених ліжок у лікарнях. Зокрема, листопаді 2020 року вона становила максимум 30 тис., а на початку цього тижня  було заповнено вже 36 600 ліжок.

– Це зовсім інший штам вірусу – британський, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається саме ним. Цей вірус передається набагато швидше, має менший інкубаційний період і достатньо агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко, дуже швидко розвивається хвороба, – пояснив він.

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Також Максим Степанов додав, що раніше важкий перебіг хвороби спостерігали у людей, старших 60 років. Зараз же це поширилося і на 30-40-річних українців.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадки коронавірусу. З початку пандемії Covid-19 виявили вже у 1 614 707 людей.

За минулу добу одужали 7 124 пацієнти, померли – 290. Від початку панднмії побороли хворобу 1 297 282 українці, від ускладнень помер 31 751 хворий.

Водночас 25 березня в Україні зафіксували найвищий показник летальності від коронавірусу з початку пандемії. Тоді за добу померли 362 людини.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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