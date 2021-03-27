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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Куди звертатися у разі погіршення самопочуття після Covid-вакцинації

У разі погіршення стану здоров’я впродовж 30 днів після вакцинації від Covid-19, пацієнтам слід звернутися до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я через автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду (АІСФ).

Вакцина, коронавірус

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Повідомлення надається до 24 годин із моменту виявлення несприятливих подій після імунізації (НППІ).

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, всі випадки побічних реакцій розслідує регіональна група оперативного реагування, яка створена у кожному регіональному структурному підрозділі з питань охорони здоров’я.

– За результатами розслідування регіональна група оперативного реагування встановлює, чи є причинно-наслідковий зв’язок летального випадку зі щепленням. Якщо зв’язок підтверджується — визначають категорію випадку несприятливих подій після імунізації, — зазначили у МОЗ.

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Коронавірус в Україні

Станом на 27 березня в Україні зафіксували 17 424 нові випадки коронавірусу. За останню добу одужали 7 124 пацієнта, летальних випадків – 290.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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