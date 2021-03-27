PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні за добу виявили ще 17 424 нових випадків Covid-19

Станом на 27 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії коронавірус в Україні виявили вже в 1 614 707 осіб.

коронавірус

Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників. За останню добу одужали 7 124 пацієнтів, летальних випадків – 290.

Госпіталізація знадобилася пацієнтам 4 747 людям, було проведено 123,5 тис. тестувань.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 1 297 282 особи;
  • летальних випадків – 31 751;

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Читайте
Понад 10 тис. смертей і 400 тис. хворих за добу: коронавірус у світі 25 березня

Нові випадки і щеплення за областями

  • м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
  • Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
  • Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
  • Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
  • Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
  • Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
  • Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
  • Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
  • Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
  • Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
  • Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
  • Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
  • Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
  • Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
  • Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
  • Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
  • Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
  • Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
  • Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
  • Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
  • Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
  • Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
  • Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Коронавірус в Україні

26 березня в Україні на коронавірус захворіло 18 132 особи. За весь час пандемії виявили 1 614 707 випадків Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка