Станом на 27 березня в Україні зафіксували 17 424 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії коронавірус в Україні виявили вже в 1 614 707 осіб.

Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників. За останню добу одужали 7 124 пацієнтів, летальних випадків – 290.

Госпіталізація знадобилася пацієнтам 4 747 людям, було проведено 123,5 тис. тестувань.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 297 282 особи;

летальних випадків – 31 751;

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Нові випадки і щеплення за областями

м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;

Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;

Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;

Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;

Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;

Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;

Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;

Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;

Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;

Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;

Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;

Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;

Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;

Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;

Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;

Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;

Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;

Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;

Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Коронавірус в Україні

26 березня в Україні на коронавірус захворіло 18 132 особи. За весь час пандемії виявили 1 614 707 випадків Covid-19.

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