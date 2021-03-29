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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Понад 500 тис. хворих за добу: коронавірус у світі 28 березня

У світі станом на 28 березня на коронавірус захворіли 126 359 540 людей, лише за останню добу – 565 997.

Коронавирус в мире

Від наслідків, які викликав Covid-19, за останню добу померли 9 997 пацієнтів, загалом – 2 769 473.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 29 859 706 (+71 187)
  • Бразилія – 12 404 414 (+84 245)
  • Індія – 11 971 624 (+62 714)
  • Росія – 4 519 832 (+9 088)
  • Велика Британія – 4 329 184 (+3 865).
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Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 543 003 (+1 280)
  • Бразилія – 307 112 (+3 650)
  • Мексика – 200 862 (+651)
  • Індія – 161 552 (+312)
  • Велика Британія – 126 573 (+58).

Коронавірус 28 березня 2021: статистика захворювань COVID-19 в світі

Коронавірус у світі

Для порівняння, згідно зі статистикою коронавірусу в світі, 27 березня зафіксували 125 781 957 випадків. За добу кількість хворих збільшилася на 612 369 інфікованих.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Бразилії (+100 158), США (+68 248) та Індії (+62 258).

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