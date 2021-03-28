Україна незабаром може укласти договір про постачання вакцини проти коронавірусу з США.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Однак він не розкрив ніяких подробиць про договір, посилаючись на конфіденційність угоди.
– Єдине, що я можу сказати, – буквально найближчими днями ви почуєте про укладення договорів і про термінами поставок з певними вакцинами. Щодо американських вакцин, ми наполегливо це робимо, зокрема і по дипломатичних каналах. З літа минулого року, – зазначив Степанов.
Вакцина CoronaVac в Україні
Нова партія китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac, виробництва фармацевтичної компанії Sinovac, прибула в Україну 25 березня.
Інактивована вакцина від компанії Sinovac Biotec однодозна, у порівнянні з Covishield.
Партія вакцини CoronaVac має пройти десятиденний лабораторний контроль перед використанням.