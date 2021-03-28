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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

У МОЗ натякнули, що Україна отримає американську вакцину проти Covid-19

Україна незабаром може укласти договір про постачання вакцини проти коронавірусу з США.

Максим Степанов

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Однак він не розкрив ніяких подробиць про договір, посилаючись на конфіденційність угоди.

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– Єдине, що я можу сказати, – буквально найближчими днями ви почуєте про укладення договорів і про термінами поставок з певними вакцинами. Щодо американських вакцин, ми наполегливо це робимо, зокрема і по дипломатичних каналах. З літа минулого року, – зазначив Степанов.

Вакцина CoronaVac в Україні

Нова партія китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac, виробництва фармацевтичної компанії Sinovac, прибула в Україну 25 березня.

Інактивована вакцина від компанії Sinovac Biotec однодозна, у порівнянні з Covishield.

Партія вакцини CoronaVac має пройти десятиденний лабораторний контроль перед використанням.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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