Україна незабаром може укласти договір про постачання вакцини проти коронавірусу з США.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Однак він не розкрив ніяких подробиць про договір, посилаючись на конфіденційність угоди.

– Єдине, що я можу сказати, – буквально найближчими днями ви почуєте про укладення договорів і про термінами поставок з певними вакцинами. Щодо американських вакцин, ми наполегливо це робимо, зокрема і по дипломатичних каналах. З літа минулого року, – зазначив Степанов.

Вакцина CoronaVac в Україні