Станом на 29 березня в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавірусу. За добу захворіли 8 346 осіб, зокрема 140 медиків та 344 дитини.
Госпіталізація знадобилася 3 129 пацієнтам.
Коронавірус в Україні 29 березня – статистика МОЗ
- 1 303 500 осіб одужали, за добу -2 875 ;
- 32 132 летальні випадки, за добу – 178 ;
- проведено тестувань 8 007 427, за добу – 39 732.
Поширення Covid-19 у регіонах
Найбільше випадків за добу зафіксовано у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658) та Дніпропетровській (647) областях.
За добу 1 585 осіб вакцинувалися від коронавірусу, за весь період – 198 465.
- м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
- Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
- Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
- Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
- Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
- Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
- Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
- Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
- Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
- Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
- Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
- Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
- Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
- Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
- Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
- Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
- Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
- Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
- Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
- Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
- Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
- Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
- Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.
Вакцинація в Україні
Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення від коронавірусу зробили медикам і військовослужбовцям.
22 березня стартував другий етап, що передбачає вакцинацію сімейних лікарів, соціальних працівників і людей старше 80 років.
Як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.