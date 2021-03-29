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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

8 346 нових випадків і понад три тис. госпіталізацій: коронавірус 29 березня

Станом на 29 березня в Україні зафіксовано 1 652 409 випадків коронавірусу. За добу захворіли 8 346 осіб, зокрема 140 медиків та 344 дитини.

коронавірус, карантин

Госпіталізація знадобилася 3 129 пацієнтам.

Коронавірус в Україні 29 березня – статистика МОЗ

  • 1 303 500 осіб одужали, за добу -2 875 ;
  • 32 132 летальні випадки, за добу – 178 ;
  • проведено тестувань 8 007 427, за добу – 39 732.
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Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658) та Дніпропетровській (647) областях.

За добу 1 585 осіб вакцинувалися від коронавірусу, за весь період – 198 465.

  • м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
  • Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
  • Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
  • Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
  • Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
  • Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
  • Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
  • Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
  • Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
  • Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
  • Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
  • Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
  • Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
  • Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
  • Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
  • Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
  • Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
  • Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
  • Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
  • Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
  • Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
  • Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення від коронавірусу зробили медикам і військовослужбовцям.

22 березня стартував другий етап, що передбачає вакцинацію сімейних лікарів, соціальних працівників і людей старше 80 років.

Як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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