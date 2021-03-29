Новий штам коронавірусу у Чехії, пом’якшення карантину у Великій Британії та висока зайнятість ліжко-місць в Україні. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 29 березня.

Covid-ситуація в Україні

За добу 362 895 українців записалися в лист очікування вакцинації від коронавірусу. Найбільше охочих отримати щеплення виявилося у віковій категорії 21-39 років. Водночас лідером за кількістю охочих став Київ – 109 276 осіб.

У МОЗ пояснили, що записуватися у чергу на вакцинацію потрібно, щоб Міністерство охорони здоров’я могло ефективно розподілити вакцини та оперативно щепити охочих, коли з’явиться така можливість.

Водночас зайнятість ліжко-місць у лікарнях сягнула 59% (37,5 тис.). Найвищий рівень зайнятості спостерігається у Києві (84%), Житомирській (майже 74%), Київській (близько 77%), Львівській (69%) та у Миколаївській (68%) областях.

Нині в країні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу. Найбільш поширеним є патоген-засновник.

Епідеміолог Наталія Виноград спрогнозувала, що епідемія в Україні може закінчитися у травні, якщо зараз запровадять жорсткіший карантин.

Однак інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що незабаром в країні запровадять загальнонаціональний локдаун, оскільки кількість хворих зростатиме.

Тим часом у Львові може повністю зупинитись громадський транспорт, а також можуть зачинитись дитячі садки через негативну динаміку поширення Covid-19.

Читайте Які штами коронавірусу є в Україні і чи ефективні проти них вакцини

Covid-ситуація у світі

У Великій Британії з 29 березня пом’якшують карантин. Відтак відкривають спортивні майданчики. Також у складі шести осіб можна святкувати весілля та зустрічатися на вулиці.

Натомість у Чехії в лабораторії Elisabeth Pharmacon виявили новий штам коронавірусу. Науковці стверджують, що нова мутація не небезпечніша, ніж британський або південноафриканський штами вірусу.

Тим часом Білий дім спільно з приватними компаніями розробляє проект паспортів вакцинації проти Covid-19. Сертифікати вакцинації будуть безкоштовними, а документи повинні бути доступні через мобільні застосунки.

Окрім цього, ВООЗ розглядає чотири варіанти появи коронавірусу у Китаї.

Перший варіант – передання Covid-19 від кажанів до людини через другу тварину. На другому місці – передання вірусу напряму від летючих мишей. Третій сценарій – поширення Covid-19 через напівфабрикати. Четвертий малоймовірний варіант – витік з лабораторії.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні захворіли на коронавірус 8 346 осіб. Загалом в країні зафіксовано 1 652 409 Covid-випадків.

Найбільше випадків зареєстровано у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658) та Дніпропетровській (647) областях.

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