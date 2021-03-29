Для чого потрібно записуватися в чергу на вакцинацію – пояснення МОЗ

Записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 потрібно, щоб Міністерство охорони здоров’я могло ефективно розподілити вакцини та оперативно щепити охочих, коли з’явиться така можливість.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу.

– Це дуже важлива для нас інформація, оскільки вона дозволяє планувати логістичну потребу, розуміти, в яких регіонах є більший запит на цю вакцину, щоб її розвести. А також максимально оперативно вакцинувати людей, які виявили бажання, за умови наявності відповідної кількості вакцин, – зазначив Кучер.

Якщо ж людина не записалася в чергу, це не стане перешкодою для отримання щеплення, коли з’явиться можливість, запевнили у міністерстві.

Читайте Які штами коронавірусу є в Україні і чи ефективні проти них вакцини

– Ні, це не буде ніяким обмеженням, але я радив би бути у цьому списку, щоб пришвидшити процес, щоб ми могли планувати і з вами зв’язатися, коли цей етап настане і коли буде можливість вас якомога швидше провакцинувати, – сказав Кучер.

Скільки людей записалося на вакцинацію

Станом вечір 28 березня 362 895 українців записалися в лист очікування вакцинації від коронавірусу. Найбільше охочих отримати щеплення виявилося у віковій категорії 21-39 років.

Найменше записів на вакцинацію від людей старше 80 років – лише 280. Водночас лідером за кількістю охочих став Київ – 109 276 жителів міста зареєструвалися в системі, щоб вакцинуватися.