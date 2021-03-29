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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Епідемія в Україні може закінчитися у травні – епідеміолог назвала умови

Завдяки вакцинації та реальним карантинним заходам ситуацію з епідемією коронавірусу в Україні вдасться стабілізувати, у кращому випадку, на кінець травня.

Коронавирус, коронавірус, Covid-19

Про це розповіла під час брифінгу епідеміолог Наталія Виноград.

– Ми заходимо в третю хвилю, як і Європа в цілому. Відповідь буде тільки тоді зрозуміла, коли ми чітко виконуватимемо всі заходи, необхідні для стримання епідемії, – наголосила вона.

За її словами, нині у цьому питанні акцент на вакцинації, оскільки на сьогодні лише 101 держава, зокрема й Україна, розпочала імунізацію населення, “проте це не буде вирішальним у боротьбі з пандемією”.

– Тактикою, яка обрана всіма державами для боротьби з епідемією, є передусім карантинні заходи. Якщо ми запровадимо реальні обмежувальні заходи, то в кращому випадку на кінець травня стабілізуєю ситуацію, оскільки за законами епідеміології приріст – це динамічний процес, і він потребує певного часу як на зростання, так і на спад, – пояснила Виноград.

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Водночас у МОЗ прогнозують значне погіршення епідситуації у квітні. Кількість нових випадків коронавірусу за добу може сягнути позначки 25 тис.

Проте ймовірність запровадження загальнонаціонального локдауну поки не розглядається.

Фото: Pixabay

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