Станом на ранок 29 березня у Києві за добу виявили 402 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 159 769 людей.
За добу від ускладнень Covid-19 померли 25 осіб, за весь період пандемії – 3 336. Водночас побороти хворобу вдалося 105 118 киянам, за добу – 217.
Захворіли:
- 228 жінок віком від 19 до 89 років
- 154 чоловіки віком від 18 до 96 років
- 10 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 10 хлопчиків від 3 до 17 років
До лікарень столиці госпіталізували 441 людину.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (181), Дарницькому (62) та Оболонському (55).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.