Станом на 29 березня коронавірус у світі виявили у 126 890 643 жителів планети. За добу на Covid-19 захворіла ще 518 201 особа.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, загинули 2 778 619 людей. За останню добу зафіксували 8 923 летальних випадки.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 16 місце. Однак 462 824 374 особи вже зробили щеплення проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

Бразилія – ​​85 948;

США – 61 893;

Індія – 68 020;

Франція – 37 014;

Польща – 16 973.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 29 921 599;

Бразилія – ​​12 490 362;

Індія – 12 039 644;

Російська Федерація – 4 528 543;

Франція – 4 472 071.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 543 870;

Бразилія – ​​310 550;

Мексика – 201 429;

Індія – 161 843;

Велика Британія – 126 592.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 1 652 409 випадків Covid-19. За останню добу захворіли 8 346 осіб, зокрема 344 дитини та 140 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 3 129 пацієнтам.

У багатьох областях через коронавірус в Україні вже ввели карантин зі строгими протиепідемічними обмеженнями через різке збільшення захворюваності.