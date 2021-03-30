Станом на 29 березня коронавірус у світі виявили у 126 890 643 жителів планети. За добу на Covid-19 захворіла ще 518 201 особа.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, загинули 2 778 619 людей. За останню добу зафіксували 8 923 летальних випадки.
Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 16 місце. Однак 462 824 374 особи вже зробили щеплення проти коронавірусу.
Де найбільше захворіли за день
- Бразилія – 85 948;
- США – 61 893;
- Індія – 68 020;
- Франція – 37 014;
- Польща – 16 973.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 29 921 599;
- Бразилія – 12 490 362;
- Індія – 12 039 644;
- Російська Федерація – 4 528 543;
- Франція – 4 472 071.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 543 870;
- Бразилія – 310 550;
- Мексика – 201 429;
- Індія – 161 843;
- Велика Британія – 126 592.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 1 652 409 випадків Covid-19. За останню добу захворіли 8 346 осіб, зокрема 344 дитини та 140 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 3 129 пацієнтам.
У багатьох областях через коронавірус в Україні вже ввели карантин зі строгими протиепідемічними обмеженнями через різке збільшення захворюваності.