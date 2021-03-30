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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Майже 10 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 29 березня

Станом на 29 березня коронавірус у світі виявили у 126 890 643 жителів планети. За добу на Covid-19 захворіла ще 518 201 особа.

дівчина у масці

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, загинули 2 778 619 людей. За останню добу зафіксували 8 923 летальних випадки.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 16 місце. Однак 462 824 374 особи вже зробили щеплення проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

  • Бразилія – ​​85 948;
  • США – 61 893;
  • Індія – 68 020;
  • Франція – 37 014;
  • Польща – 16 973.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 29 921 599;
  • Бразилія – ​​12 490 362;
  • Індія – 12 039 644;
  • Російська Федерація – 4 528 543;
  • Франція – 4 472 071.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 543 870;
  • Бразилія – ​​310 550;
  • Мексика – 201 429;
  • Індія – 161 843;
  • Велика Британія – 126 592.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 1 652 409 випадків Covid-19. За останню добу захворіли 8 346 осіб, зокрема 344 дитини та 140 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 3 129 пацієнтам.

У багатьох областях через коронавірус в Україні вже ввели карантин зі строгими протиепідемічними обмеженнями через різке збільшення захворюваності.

Джерело: World Health Organization

Фото: Depositphotos

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